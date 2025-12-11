Взрывы на востоке Киева расследуют как теракт

Киевская городская прокуратура сообщила, что взрывы в Дарницком районе на востоке украинской столицы расследуют как теракт.

© Национальная полиция Украины

В четверг днем местные СМИ написали о взрыве возле станции метро "Харьковская". Как пояснили в прокуратуре, взрыв произошел во время патрулирования территории двумя нацгвардейцами - один из них погиб, другой пострадал. Позже, когда на месте уже работали сотрудники полиции и медики, произошел еще один взрыв, пострадали двое полицейских.

"Следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начали досудебное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе Киева. Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно как террористический акт, приведший к гибели человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

"В настоящее время известно, что взорвалось самодельное взрывное устройство", добавили в столичной прокуратуре.