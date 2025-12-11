Начальник медпункта 156-й отдельной мехбригады ВСУ (омбр) лейтенант Ярина Мруць была ликвидирована своим командованием за общение с бывшим сослуживцем Андреем Гавлицким, который находится в плену ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На призыв пленного к своим родственникам с ним связаться откликнулась Ярина Мруць, представившись его подругой. Как выяснилось позже, она оказалась начальником медпункта батальона 156 омбр, и, судя по соцсетям, их отношения выходили за рамки дружеских. Сослуживцы Ярины пожаловались командованию ВСУ, что та общается с пленным. Как результат, лейтенанта Мруць моментально перевели в штурмовое подразделение, кинули на самое горячее направление и убили свои же", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, силовыми структурами также были предоставлены видеокадры, где пленный Гавлицкий рассказывает о взаимоотношениях с убитой.