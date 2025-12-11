Россиянка расправилась с четырехмесячным сыном за громкий плач

В Калужской области приговорили 24-летнюю россиянку, учинившую расправу над четырехмесячным сыном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, все произошло еще в апреле в одной из квартир города Малоярославец. Обвиняемая поругалась со своим сожителем, во время ссоры ребенок начал плакать, что взбесило женщину. Она схватила младенца и несколько раз бросила его на пол, причинив ему тяжелые травмы. Не смотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, малыш не выжил. Приговор - 15 лет колонии.

