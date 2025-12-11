Дрон сдетонировал в частном секторе, пострадал мужчина
В Запорожской области из-за детонации вражеского дрона ранения получил мужчина, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале в четверг.
Стало известно, что инцидент случился в Васильевском округе: украинский дрон атаковал частный сектор. Дрон сдетонировал около одного из участков по улице Каховской, и пострадал мирный житель.
Мужчина 1966 года рождения получил множественные осколочные ранения – его доставили в хирургическое отделение ближайшей ЦРБ.