Дрон сдетонировал в частном секторе, пострадал мужчина

В Запорожской области из-за детонации вражеского дрона ранения получил мужчина, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале в четверг.

Стало известно, что инцидент случился в Васильевском округе: украинский дрон атаковал частный сектор. Дрон сдетонировал около одного из участков по улице Каховской, и пострадал мирный житель.

Мужчина 1966 года рождения получил множественные осколочные ранения – его доставили в хирургическое отделение ближайшей ЦРБ.