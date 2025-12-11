В Венеции женщина угнала лодку и врезалась на ней в мост Риальто

Женщина угнала грузовую лодку курьерской доставки в Венеции и врезалась в ней в мост Риальто. Как сообщило агентство ANSA, в результате инцидента значительные повреждения получила одна мраморная балюстрада.

Лодка врезалась в три колонны у основания моста, женщина выбралась из нее и попыталась скрыться, но была задержана полицейскими. Часть посылок оказались в воде Большого канала, уточняет газета Corriere della Sera. О мотивах женщины, как и о размере причиненного ущерба, не сообщается.