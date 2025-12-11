Пенсионер и малолетняя девочка обварились из-за разлива кипятка

В Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком пострадали пенсионер и малолетняя девочка. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Издание пишет, что фонтан с кипятком забил из трубы диаметром 800 мм в четверг вечером.

Столб горячей воды после прорыва тепломагистрали достигал высоты двухэтажного дома. 9-летней девочке, которая оказалась слишком близко, обварило ноги. Пострадал также 70-летний мужчина.

Из-за воздействия высокой температуры также получили повреждения три машины. Обстоятельства аварии устанавливаются, службы отключают тепломагистраль.

