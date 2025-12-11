СМИ: Подростка из Тюмени похитили из-за домогательств к несовершеннолетней

Молодого парня из Тюмени похитили из-за домогательств к несовершеннолетней на вечеринке. Об этом в четверг, 11 декабря, рассказала мать мужчины.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел 20 октября. Вечером в дверь квартиры постучался неизвестный, после чего потребовал, чтобы парень вышел с ним на улицу. Злоумышленник затолкал его в автомобиль, после чего уехал в неизвестном направлении.

Выяснилось, что пропавший некоторое время назад был на вечеринке, где одна девочка обвинила его в домогательствах. После на парня посыпались угрозы от отчима пострадавшей.

9 декабря сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «убийство», уточнили в Telegram-канале 112.

Недавно столичный суд заключил под стражу мужчин, которые похитили молодого человека. Преступники вымогали у него деньги, а затем отпустили.

Ранее трое жителей Подмосковья также похитили подростка с аналогичной целью денег. Юноша отдал им 12 тысяч рублей.