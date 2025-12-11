"Две недели тревоги": В Саратове снова пропал молодой человек

Третий молодой человек пропал в Саратове за последние две недели: на этот раз волонтеры сообщили, что бесследно исчез 19-летний Егор Преин.

Как сообщил в своих соцсетях волонтерский отряд "Лиза Алерт", о судьбе Егора нет никаких известий с 30 ноября. Он исчез через день после того, как в городе пропали 21-летний музыкант Денис Насенков и его 19-летняя подруга Виолетта Горшкова.

Впоследствии Дениса и Виолетту нашли мертвыми в Волге, обстоятельства их гибели до сих пор не установлены точно.

По данным одного из наших источников, у пропавшего Егора Преина были общие знакомые с погибшим Денисом Насенковым. Пока нет точных данных об обстоятельствах исчезновения Егора и о том, могли ли быть связаны эти случаи.

Как удалось выяснить "РГ", Егор родом из Вольска Саратовской области, занимается пауэрлифтингом, дважды выступал на крупных соревнованиях, является студентом геологического факультета СГУ.