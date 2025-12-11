Экс-совладельца "Азбуки вкуса" Якубовского оставили в СИЗО

Мосгорсуд изменил приговор и освободил от наказания экс-совладельца сети кофеен "Кофе хауз" и магазинов "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского, осужденного на восемь лет колонии за хищение более $126 млн у ряда зарубежных компаний. Как уточнил ТАСС один из участников процесса, бизнесмен останется в СИЗО из-за второго уголовного дела.

© Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

"Московский городской суд изменил приговор Пресненского суда Москвы в отношении Якубовского и остальных фигурантов, освободил осужденных от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, в остальной части приговор оставили без изменения. Но из-за расследования второго уголовного дела все обвиняемые останутся под стражей", - сказал собеседник агентства.

В апреле районный суд приговорил Якубовского к восьми годам колонии, экс-главу компании Petropavlovsk Павла Масловского - к 13,5 года, экс-гендиректора компании "Ппфин холдинг" Светлану Безрукову - к пяти годам.

Ранее адвокат потерпевших рассказал ТАСС, что сразу после оглашения приговора по первому делу им вручили уведомление о возбуждении в отношении них нового уголовного дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), в также по пяти эпизодам ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Якубовский был задержан в апреле 2023 года и допрошен по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках расследования которого неоднократно давал показания в статусе свидетеля. После проведения с ним следственных действий, в том числе обысков, бизнесмену официально предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Якубовский в середине 1990-х занимал должность заместителя председателя правления Экспобанка, а позднее стал его основным совладельцем. С 2008 года он также был совладельцем холдинга, который контролировал розничную сеть "Азбука вкуса". Летом 2014 года продал свою долю партнерам, а позднее продал свои активы в сети "Кофе хауз".