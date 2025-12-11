Два трупа обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

Трупы мужчины и женщины нашли в квартире дома на Богородскому Валу на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

© пресс-служба Следственного комитета России по Москве / Telegram

— 11 декабря 2025 года в квартире жилого дома на улице Богородский Вал в городе Москве обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения и множественных телесных повреждений, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители находятся на месте происшествия, выясняя все обстоятельства инцидента. Прокуратура контролирует работу следователей.

