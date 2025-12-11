Московский городской суд отклонил жалобу битцевского маньяка Александра Пичушкина, который просил перевести его из колонии «Полярная сова» в исправительное учреждение поближе к Москве. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил журналист из зала суда.

— Мосгорсуд отказал в переводе битцевского маньяка в другую колонию, — передает слова корреспондента РЕН ТВ.

Пичушкин просил о переводе в другую ИК, ссылаясь на то, что в «Полярной сове» у него якобы обострилось заболевание системы кровообращения второй степени. Позднее его ходатайство отклонили. Однако Пичушкин подал жалобу в Замосковорецкий суд. В сентябре этого года он пожаловался на потерю времени в колонии.

Пичушкина приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима в октябре 2007-го. Его признали виновным в убийстве 49 человек и трех покушениях на убийство. О том, кем вдохновлялся Пичушкин и как удалось его поймать, читайте в эксклюзивном материале «ВМ».