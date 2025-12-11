Раскрыто число жертв при взрыве в лаборатории Пермского политеха

Три человека пострадали от взрыва в лаборатории аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Еще два человека не выжили — это мужчина и 8-летняя девочка, отметили в ведомстве. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначаются судебные экспертизы.

О взрыве в Пермском политехническом университете стало известно утром 11 декабря. Он произошел в ангаре вуза, который арендовали юридические лица для проведения испытаний оборудования.