Подмосковные спасатели вытащили из машины запертую двухлетнюю девочку

Сотрудники пожарно-спасательного отряда №217 помогли запертой в машине в Егорьевске двухлетней девочке.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в пресс-службе московской областной противопожарно-спасательной службы.

— Спасатели освободили двухлетнюю девочку из запертого автомобиля, — рассказали в Telegram-канале «Мособлпожспаса».

Ребенок остался в машине после того, как ее бабушка вышла из автомобиля. Женщина оставила ключи в замке зажигания, в этот момент сработала сигнализация, что привело к блокировке дверей. Бабушка вызвала спасателей, которые оперативно вызволили из машины девочку.

Ранее специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра достали из запертой машины 10-месячного ребенка. Инцидент произошел в поселке Фабрики имени 1 Мая. Мать ребенка вышла из машины, и двери заблокировались. Спасатели с помощью специального инструмента вызволили малыша наружу. Ребенок не пострадал.