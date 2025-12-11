Одиннадцатиклассник совершил суицид после беседы с учителями

Одиннадцатиклассник одной из школ в Новой Москве трагически погиб после обсуждения с педагогами непростой ситуации с успеваемостью. Тело 17-летнего подростка с травмами, характерными для самоубийства, нашли в лесу.

Как выяснил «МК», 8 декабря юношу вместе с родителями вызвали в учебное заведение на беседу. Разговор был напряженным - педагогов беспокоили плохие оценки школьника по ряду предметов - русскому языку, математике, а также его прогулы. Речь шла о том, что воспитанника могли не аттестовать. Парень, скрытный по характеру, молча слушал претензии наставников, особо не возражая. По всей видимости, он переживал ситуацию глубоко в душе.

После разговора школьник должен был пойти домой, но исчез. Вечером обеспокоенные родители начали звонить ему на мобильный телефон — ответа не было. На следующий день в школьном учреждении парень не появился. Родственники написали заявление в полицию, обратились к волонтерам, которые начали поиск. 11 декабря мертвого юношу обнаружили в лесном массиве неподалеку от дома.