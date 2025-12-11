Фигурантам дела о покушении на Симоньян предъявили иск на миллионы рублей

Обвиняемые в покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян получили иск на 35 миллионов рублей. Его подал потерпевший, который пострадал от рук нескольких фигурантов, проходящих также по делу о хулиганстве.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил корреспондент из зала суда.

— К семерым подсудимым поступил иск от потерпевшего Рахмонзоды Р. Н. на общую сумму 35 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба, — передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Некоторые из злоумышленников являются фигурантами дела о хулиганстве. Они отлавливали людей, которые рассылали малолетним интимные фотографии. Рахмонзода был одним из них — его избили. В свою очередь его обвинили в распространении порнографии и развратных действиях.

По делу о покушении на Симоньян фигурантами проходят 12 человек. Двое из них следили за журналисткой и планировали ее растрелять. Одного из обвиняемых задержали, когда он забирал автомат с патронами из гаража. Правоохранители завершили расследование в октябре этого года. Суд будет рассматривать дело в закрытом режиме. Это связано с тем, что троим фигурантом еще не исполнилось 18 лет. Подробности готовившегося покушения на Симоньян — в материале «Вечерней Москвы».