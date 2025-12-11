В многоквартирном доме в российском городе произошел взрыв

В Волгоградской области в многоквартирном доме прогремел взрыв. Пострадали четыре человека, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в четверг, 11 декабря, на улице Ленина в Камышинском районе города Петров Вал.

По словам очевидцев, взрыв услышали во всех частях города. Взрывная волна полностью уничтожила одну из квартир и выбила стекла в соседних квартирах.

© Соцсети

Сразу после инцидента на место прибыли экстренные службы региона: спасатели МЧС, бригады скорой помощи и полиция. Территорию вокруг пострадавшего дома немедленно оцепили для безопасности граждан.

Первоначально поступила информация о возможных жертвах. Позже стало известно, что в результате инцидента пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребенок. Всем им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Медики осмотрели пострадавших и доставили в медицинские учреждения Камышина.

По предварительной версии, причиной взрыва стали нарушения при эксплуатации газового оборудования.

Следователи нашли человека, причастного к взрыву газа в Куркино

Жители пострадавшего дома отметили, что за час до трагедии почувствовали в подъезде отчетливый запах газа, однако официальной информации об утечке пока не поступало.

Площадь обрушения в жилом доме в Волгоградской области составляет 90 кв. метров, сообщили в МЧС РФ. Один человек спасен из-под завалов, 48 эвакуированы.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он поручил своим заместителям и руководителям профильных ведомств оказать всю необходимую помощь пострадавшим и жителям дома.

Власти подготовили для жильцов дома пункт временного размещения.