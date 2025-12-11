Названа причина страшного пожара на рынке в Петербурге

Названа предварительная причина сильного пожара в здании Правобережного рынка в Петербурге, который произошел вечером в среду.

По данным РИА Новости, причиной инцидента могла стать неисправность электропроводки в одном из помещений.

До сих пор спасатели МЧС проводят пролив отдельных очагов в здании. Возможно, в дальнейшем появятся и другие версии пожара.

Напомним, что при пожаре на Правобережном рынке обнаружено тело погибшего, еще один мужчина пострадал. Ранее сообщалось, что перед пожаром люди слышали звуки взрывов.