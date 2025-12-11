На дороге в Сочи нашли подозрительные предметы, обмотанные купюрами

В Сочи местные жители обнаружили на дороге неизвестные предметы, обмотанные купюрами. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел 11 декабря на улице Тимирязева. Прохожие нашли на дороге несколько подозрительных предметов, которые были обмотаны в пятирублевые купюры. О находке сообщили в службу 112.

На место прибыли оперативные службы. По их данным, обнаруженные предметы опасности не представляли. Однако специалисты подчеркнули, что подобными находками следует проявлять максимальную осторожность — визуально безобидные вещи в действительности могут нести в себе угрозу.

До этого в Красногорске ребенок подобрал деньги и лишился пальцев. Он заметил купюры рядом с детской площадкой, наклонился — и прогремел взрыв.