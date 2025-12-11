Что известно об аресте российского археолога в Польше

Одиннадцатого декабря стало известно об аресте в Польше по запросу Украины российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Что известно о деле против ученого - читайте в материале «Рамблера».

© Кадр видео Youtube

Задержание и арест

По данным польской радиостанции RMF24, археолог, выступавший с серией лекций в Европе, был задержан по пути из Нидерландов на Балканы. Польский суд арестовал его на 40 дней. Киев обвиняет Бутягина в «незаконных археологических исследованиях» в Крыму и угрожает ученому лишением свободы на срок до десяти лет.

Ожидается, что украинские власти направят в Польшу запрос об экстрадиции ученого. Секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба сообщил порталу Interia, что пока украинская прокуратура не направила польским органам запрос.

«Получено ходатайство о временном аресте и заверение, что запрос об экстрадиции будет подан», - заявил Скиба.

Из данных украинского МВД, с которыми ознакомилось ТАСС, следует, что Украина объявила Бутягина в розыск в декабре 2024 года.

Позиция ученого

Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш рассказал, что российские дипломаты посетили ученого, передает ТАСС со ссылкой на эфир «России 24». По словам Ордаша, Бутягин чувствует себя нормально, жалоб в целом не имеет.

«Но понимает всю абсурдность выдвигаемых в его адрес обвинений», - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что до приезда в Варшаву Бутягин прочитал лекции в Праге и в Амстердаме, в этих городах его не задерживали.

Реакция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в Польше понимают «всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога» и «отдают себе отчёт в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал арест Бутягина «правовым произволом», передает ТАСС. Он подчеркнул, что Россия будет добиваться освобождения ученого. Песков добавил, что на фоне «полного беззакония» в Польше россиянам не стоит посещать эту страну.