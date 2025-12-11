В Польше рассказали, какое наказание на Украине грозит задержанному сотруднику Эрмитажа

Российскому археологу Александру Бутягину, который был задержан в Польше, на Украине может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Варшавы.

Он подтвердил, что сотрудника Эрмитажа задержали в Польше по запросу правоохранительных органов Украины.

«Из того, что нам известно на данный момент, на Украине его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Варшава ожидает от Киева дополнительных материалов по делу Бутягина, чтобы рассмотреть запрос о его экстрадиции.

В Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».