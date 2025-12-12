Над российскими городами прогремела серия взрывов

Над Сочи и Туапсе прогремела серия взрывов. Согласно предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители слышали минимум пять взрывов в Лазаревском районе Сочи и соседнем Туапсе. Они также рассказали, что заметили вспышки в небе со стороны Черного моря. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее стало известно об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы. Всего было уничтожено 287 украинских беспилотников, в том числе 32 летевших на Москву.

В конце ноября украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Чебоксарах. Дрон попал в двенадцатиэтажный дом. По словам очевидцев, в районе торгового центра вспыхнул пожар.