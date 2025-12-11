Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

Число пострадавших при взрыве в лаборатории аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выросло до четырех. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК).

Число жертв осталось прежним. Другие подробности в ведомстве не привели.

Взрыв в Пермском политехническом университете прогремел утром 11 декабря во время испытаний гидродинамического стенда для изучения течения жидкостей и газов. Как сообщили в пресс-службе вуза, произошло разрушение колеса турбины, в результате чего его фрагменты пробили защитные конструкции. Жертвами происшествия стали руководитель предприятия, изготовившего образец, и его несовершеннолетняя дочь.