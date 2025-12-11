Уважаемый адвокат оказался насильником и убийцей школьницы

В Иркутской области адвокат оказался причастен к одному из самых жестоких «глухарей» региона. Суд вынес суровый приговор жителю поселка Балаганск, признав его виновным в групповом убийстве подростка и серии преступлений против половой неприкосновенности. Ближайшие 20 лет бывший юрист проведет в колонии строгого режима.

© Московский Комсомолец

В пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области раскрыли подробности преступления.

«Следствием и судом установлено, в марте 2007 года в п. Балаганск Иркутской области было совершено изнасилование и убийство 15-летней девочки. Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В начале 2020 года... удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель п. Балаганск, который на момент задержания являлся адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов».

Весной 2007 года в небольшом поселке нашли тело 15-летней школьницы. Вычислить убийцу удалось лишь в 2020 году благодаря работе следователей-криминалистов по делам прошлых лет. Задержание проводили с участием бойцов СОБР Росгвардии, перевернув вверх дном дом и офис фигуранта.

Первый обвинительный приговор был отменен в апреле 2024 года, и дело ушло на новое рассмотрение. Однако собранные доказательства — 14 эпизодов покупки интимных услуг у несовершеннолетних и участие в убийстве, сопряженном с изнасилованием, — убедили суд в виновности фигуранта.