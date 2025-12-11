Отец и дочь погибли при взрыве в Пермском политехе

Власти назвали предварительную причину взрыва в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. По их данным, инцидент произошёл из-за нарушения технологического процесса, в результате чего с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

ЧП привело к человеческим жертвам. Среди погибших оказались 42-летний мужчина и его десятилетняя дочь. Это директор завода-разработчика установки, которую испытывали в вузе. По данным SHOT, в момент испытания гидродинамического стенда взорвалось колесо.

Трое пострадавших получили закрытые черепно-мозговые травмы. По последней информации, состояние всех троих госпитализированных оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Четверых человек до сих пор не могут найти.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается. Прокуратура инициировала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".