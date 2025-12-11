Стало известно о погибших при взрыве в здании пермского политеха

В результате взрыва в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает РИА Новости.

«В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, органы прокуратуры организовали проверку по факту инцидента.

Telegram-канал SHOT писал, что в здании аэрокосмического факультета ПНИПУ во время испытания гидродинамического стенда взорвалось колесо. В результате происшествия погиб директор завода-разработчика установки и его 10-летняя дочь.

По данным журналистов, причиной взрыва стала разгерметизация гидродинамического стенда. Ударной волной в здании снесло двери в лаборатории. Всего пострадали пять человек. У трех из них закрытые черепно-мозговые травмы, еще двое отказались от госпитализации.

Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний.

Министерство территориальной безопасности Прикамья в Telegram-канале сообщило, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в медучреждениях Перми.