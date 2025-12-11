В Татарстане пристав под видом поклонника пригласил должницу на свидание

Судебные приставы поймали жительницу Елабуги на свидании за долги по алиментам, женщина накопила более 120 тысяч рублей задолженности. Об этом сообщает УФССП по Республике Татарстан.

Местная жительница долгое время скрывалась от приставов, накопив долг по алиментам. Более года ее не могли найти ни по месту жительства, ни по адресу регистрации. Тогда приставы решили сменить тактику.

Один из них завел с женщиной переписку в социальной сети и назначил ей свидание, сообщив, что такси уже ждет у ее подъезда. Должница, подготовившись к встрече, вышла к машине. Вместо ухажера ее встретили ждали судебные приставы, женщину доставили не в ресторан, а в отделение для составления протокола.

Мировой суд, рассмотрев дело, назначил должнице 60 часов обязательных работ. Также ей предстоит погасить накопленную задолженность по алиментам.