На Кубани за попытку убить новорожденного ребенка осудили 18-летнюю мать

В Горячем Ключе суд вынес приговор в отношении 18-летней девушки, которая сразу после родов едва не убила своего младенца. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

© Российская Газета

Трагедия едва не произошла в июле, когда подсудимая самостоятельно, без помощи медиков родила доношенного мальчика. Она также не состояла на учете по беременности и родам.

"Не желая воспитывать ребенка, подсудимая поместила его в антресоль дивана и скрылась. Ребенка обнаружила мать девушки, после чего он был передан медикам", - уточнили в пресс-службе.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась.

Согласно приговора суда, девушке назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 15 процентов от заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.