Экс-главе отделения ПФР в Дагестане дали девять лет за хищение

Суд в Дагестане заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей бывшего руководителя отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) по республике за хищение более 400 млн рублей. Наказание также назначено двоим его родственникам, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Ленинский районный суд Махачкалы заочно вынес приговор в отношении находящихся в международном розыске бывшего управляющего отделением ПФР по республике и двоих его родственников. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил бывшему руководителю фонда наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей и запретом занимать определенные должности на 2 года и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2010 году руководитель отделения ПФР создал ОПГ с участием в том числе его родственников. Не согласовав свои действия с ПФР, он незаконно заключал госконтракты на аренду помещений по завышенной стоимости, которые принадлежали его двоюродному брату. Позже, в 2013 году, право собственности на эти помещения было переоформлено на родственников чиновника, с ними также заключались новые аренды - опять по значительно увеличенным ценам.