В Омске пенсионерка украла 1400 лотерейных билетов

В Омске пожилая женщина украла 1 400 лотерейных билетов в надежде разбогатеть. Об этом сообщает УМВД по региону.

© Пресс-служба «Столото»

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи лотерейных билетов после того, как владелец киоска провел ревизию и обнаружил недостачу на 336 тыс. рублей.

Заподозрив 77-летнюю работницу киоска в краже, он потребовал, чтобы она компенсировала ущерб, однако пенсионерка просто уволилась, прекратив всякое общение с работодателем. Тогда бизнесмен обратился в полицию.

Выяснилось, что женщина на протяжении полутора лет похищала билеты стоимостью от 30 до 1 000 рублей. Выигрыш она тратила на приобретение новых билетов.

«Лишь единожды сумма выигрыша превысила 2 000 рублей» — говорится в сообщении.

Подозреваемая объяснила свои действия желанием сорвать крупный куш. Теперь ей грозит лишение свободы.