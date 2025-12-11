В Омске пенсионерка украла 1400 лотерейных билетов

В Омске 77-летняя женщина украла лотерейные билеты на 336 тысяч рублей
В Омске пожилая женщина украла 1 400 лотерейных билетов в надежде разбогатеть. Об этом сообщает УМВД по региону.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи лотерейных билетов после того, как владелец киоска провел ревизию и обнаружил недостачу на 336 тыс. рублей.
Заподозрив 77-летнюю работницу киоска в краже, он потребовал, чтобы она компенсировала ущерб, однако пенсионерка просто уволилась, прекратив всякое общение с работодателем. Тогда бизнесмен обратился в полицию.
Выяснилось, что женщина на протяжении полутора лет похищала билеты стоимостью от 30 до 1 000 рублей. Выигрыш она тратила на приобретение новых билетов.
«Лишь единожды сумма выигрыша превысила 2 000 рублей» — говорится в сообщении.
Подозреваемая объяснила свои действия желанием сорвать крупный куш. Теперь ей грозит лишение свободы.