В Польше по запросу Украины задержали российского археолога из Эрмитажа

Польские спецслужбы на прошлой неделе по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Б., якобы проводившего раскопки в Крыму. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее сведениям, ученого задержали на пути из Нидерландов на Балканы. Радиостанция отмечает, что задержанный отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию, отмечает радиостанция.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму.

В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.