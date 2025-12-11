Россиянин взялся отрезать язык приятелю за сплетни о сестре

В Республике Дагестан задержали 49-летнего жителя Кумторкалы Махмуда, напавшего с ножом на приятеля и ударившего полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным следствия, Махмуд узнал, что приятель, который ранее безуспешно сватался к его сестре, распускает о ней гнусные слухи. Решив проучить наглеца, он организовал обидчику девушки встречу с твердым намерением отрезать ему язык. Однако в силу отсутствия должных навыков и из-за активного сопротивления сплетника Махмуд только порезал приятелю щеку и ранил в плечо.

На место ЧП прибыл участковый, которого разбушевавшийся мститель тоже ранил. После задержания Махмуд извинился перед полицейским и объяснил свое поведение тем, что очень разозлился.

Ранее сообщалось, что в Челябинске россиянина осудили за оскорбление учительницы и угрозу отрезать ей язык.