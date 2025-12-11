ФСБ раскрыла работающую на иностранцев россиянку под кодовым именем Луфи

ФСБ раскрыла работающую на Киев под кодовым именем Луфи жительницу России. Об этом пишет РИА Новости.

Женщину приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2023 году в соцсетях осужденная заполнила анкету, составленную одной из террористических организаций. Далее на женщину вышли представители украинских спецслужб. Под их руководством подсудимая прошла обучение, а потом поехала в Воронеж, чтобы совершать диверсии и теракты на объектах инфраструктуры. Осужденная успела изготовить взрывчатые вещества, после чего была задержана.

