В Омске вынесли приговор матери, сжегшей лицо дочери уксусной кислотой

Ленинский районный суд города Омска огласил приговор матери, обвиняемой в истязании малолетней дочери. Она сожгла лицо ребенка уксусной кислотой.

Ранее 51-летняя омичка уже была лишена родительских прав в отношении троих детей. Но восстанавливаться в правах не желала. Родила еще одну дочь и воспитывала ее сама.

"О противоправных действиях подсудимой стало известно от работников школы, которые заметили на лице у девочки телесные повреждения", - рассказала "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Как выяснилось, первоклассница пришла на уроки с ожогами на лице, замазанными тональным кремом. Девочка рассказала учителю, что ее таким образом наказала мама за то, что она не хотела садиться за уроки в субботу.

В ходе расследования выяснилось, что разъяренная мать сначала протерла лицо дочери 70-процентной уксусной кислотой. Затем налила кислоту на вату, примотала ее скотчем к лицу ребенка и ушла в магазин. Когда вернулась - девочка плакала и кричала от сильной боли. Мать сняла повязку, увидела сильные ожоги, умыла ребенка и намазала ей лицо кремом. Сначала она не отправляла ее в школу, чтобы учителя не заподозрили неладное, а потом пояснила классному руководителю, что дочка нечаянно обожглась сама.

Ребенка госпитализировали в ожоговое отделение. Следователи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ - "Истязания".

По данным следствия, на протяжении полугода периодически находившаяся в состоянии алкогольного опьянения мать избивала беспомощного ребенка.

"Осознавая свое превосходство, неоднократно по незначительному поводу за малейшее непослушание применяла к семилетней дочери противозаконные методы воспитания, наносила побои и совершала иные действия, причинявшие потерпевшей физические и нравственные страдания", - сообщает СУ СК по Омской области.

Сама подсудимая пояснила, что она уставала на работе и возвращалась домой раздражительной, агрессивной, в плохом настроении, в связи, с чем совладать со своими эмоциями ей было тяжело. Если дочка не убирала игрушки и не делала домашние задания - она ее наказывала, так как считала, что если ребенок испытает физическую боль или нравственные страдания, то она это запомнит и в последующем уже будет вести себя хорошо.

По инициативе следствия пострадавшая девочка была изъята у матери и передана в социальное учреждение. Воспитывающие ее старших братьев и сестер опекуны узнали о случившемся и взяли ребенка к себе.

Следствием также внесено представление в адрес органов, в обязанности которых входит осуществление контроля за условиями жизни и воспитания в неблагополучных семьях.

"Приговором Ленинского районного суда города Омска осужденной назначено три года в колонии общего режима", - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Женщина была взята под стражу в зале суда.