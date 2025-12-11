Дрон ВСУ атаковал скорую с пациентом в Запорожской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи с пациентом в Васильевке Запорожской области.

Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«Автомобиль бригады скорой помощи в Васильевке был атакован БПЛА противника, когда бригада транспортировала пациента. Осколками посекло кузов. В автомобиле в момент удара находились два врача, санитарка, водитель и пациент. Пострадавших нет, пациент доставлен в лечебное учреждение», — сказано в посте.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что семь мирных граждан получили ранения, несовместимые с жизнью в результате ударов ВСУ за минувшую неделю. Он отметил, среди них есть один ребенок.

По словам дипломата, наибольшее число пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР. Мирошник добавил, что всего за неделю ВСУ выпустили по территории России более трех тысяч боеприпасов различного типа.