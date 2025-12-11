Девочка серьезно пострадала после танцев с медведем-аниматором

В Екатеринбурге девочка получила травму во время праздника в детской студии. Инцидент произошёл во время танцев с аниматором, одетым в костюм медведя, передает тг-канал Ural Mash.

По словам родителей, дочь дотронулась до открытого вентилятора, который был закреплён на костюме персонажа. Это привело к глубокому порезу, из которого хлынула кровь. При этом, как утверждают в семье, сотрудники студии не оказали немедленной помощи.

Девочку экстренно доставили в травмпункт. Врачи наложили несколько швов на рану и выписали малышке больничный лист для восстановления.

Руководитель студии вышел на связь с родителями только после получения досудебной претензии о компенсации морального вреда. Он заявил, что не располагает необходимой суммой и дела у студии идут плохо. Мужчина добавил, что судебные перспективы его не пугают.

В разговоре с изданием Ural Mash директор также отметил, что считает сумму требований завышенной и сам планирует подать иск. Он сослался на то, что по закону ответственность за присмотр за ребёнком лежит на родителях. Семья пострадавшей намерена обратиться с заявлениями в Следственный комитет и Роспотребнадзор.