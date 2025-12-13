В российском регионе после объявленной угрозы атаки БПЛА погиб человек

В Саратове на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников погиб человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Есть погибший», - написал глава области.

Он отметил, что имеются также повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Об угрозе БПЛА в Саратовской области Бусаргин сообщил в 23:51 мск пятницы. Глава области отмечал, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. При этом все экстренные службы региона были приведены в полную готовность.

Ранее сообщалось, что в Твери введен режим ЧС в зоне повреждений после падения БПЛА.