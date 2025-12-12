Пожар произошел в одном из старейших монастырей России

В Переславле-Залесском в одном из зданий на территории Никитского монастыря произошел пожар. О возгорании в одном из старейших монастырей России сообщило РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

«Горит одно из зданий на территории монастыря. Глава округа на месте, привлекли дополнительно расчет воинской части, тушат», — сообщили в горадминистрации.

Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее крупный пожар, произошедший в основанном примерно 400 лет назад монастыре Бернага в области Ломбардия на севере Италии уничтожил часть исторического здания.