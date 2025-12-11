Исчезновение семьи Усольцевых обросло странными совпадениями

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в тайге в конце сентября, продолжаются профессиональными группами, однако результатов нет.

Супруги и их пятилетняя дочь словно исчезли в районе Кутурчинского Белогорья. Между тем в своих последних записях Ирина Усольцева, психолог и коуч, неоднократно оставляла сообщения, которые теперь воспринимаются как предвестия их дальнейшей судьбы.

В телеграм-канале, где Усольцева продвигала свои услуги, коллега опубликовала её последние видеопослания. В них женщина говорит о резкой смене планов: вместо оплаченного семинара по тантре она, муж и дочь «едут в лес», будто следуя внутреннему импульсу. Ранее в посте под названием «Метафорические карты» она разместила изображения счастливой семьи, тайги, заснеженных гор и избушки — всё, что напоминает маршрут их последнего пути.

В отдельном видео Усольцева раскачивается под странную мелодию. Исходный клип, связанный с музыкой, производит пугающее впечатление: женщина идёт по тёмному лесу, за ней следует фигура в маске Солнца, появляются сцены утопления, пещер и огня, а сквозным образом проходит скелет, поросший травой. Эти совпадения вызвали попытки объяснить, не были ли её публикации своеобразными предчувствиями.

Психолог Мария Терешкова, с которой беседовал корреспондент krsk.aif.ru, отмечает, что интуиция может проявляться в виде образов и спонтанных решений. По словам эксперта, человек иногда фиксирует внутренние ощущения через символы и проекции, не осознавая их. Терешкова подчёркивает, что метафорические карты, использовавшиеся Усольцевой, не несут мистического подтекста — это современный психологический инструмент, позволяющий выразить скрытые переживания.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября.

До 12 октября их искали более полутора тысяч человек. Затем масштабные поиски свернули, однако профессиональные группы продолжают работу по секторам, обозначенным следствием. Основная версия — несчастный случай в условиях труднопроходимой тайги. Параллельно стало известно о мужчине, сумевшем выжить в этом районе в мороз, что оставляет шанс на неожиданный исход, однако пока следов Усольцевых не обнаружено.