В Магадане в жилой квартире взорвались освежители воздуха

В Магадане из-за разгерметизации освежителей воздуха пострадали жильцы и квартира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Инцидент произошел на четвертом этаже шестиэтажной квартиры. Соседи проснулись от шума и, услышав крики о помощи, смогли открыть дверь.

Из задымленного помещения выбежала женщина с ожогами рук - она пыталась потушить огонь самостоятельно. Еще одну пострадавшую спасли прибывшие на место происшествия пожарные. Огонь ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Обеих женщин госпитализировали.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало возгорание из-за неосторожного курения или неисправности электрохозяйства. Баллоны освежителей воздуха в ванной разгерметизировались и взорвались.