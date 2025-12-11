Огонь охватил здание рядом с местом предполагаемого хранения НЛО

На Розуэлльском авиацентре в Нью-Мексико произошел пожар, вызвавший беспокойство среди конспирологов, которые связывают это место с предполагаемыми обломками НЛО, найденными в 1947 году.

© Московский Комсомолец

Согласно информации издания Daily Mail, огонь охватил здание, расположенное вблизи ангара номер 84, который считается потенциальным хранилищем загадочных объектов. Пожарные боролись с огнем на протяжении двух часов, прежде чем смогли его потушить. На данный момент нет данных о пострадавших или причинах возникновения возгорания.

Розуэлльский авиацентр находится на месте бывшей авиабазы, где в 1947 году были обнаружены обломки неопознанного летательного объекта. Первоначально сообщалось о "летающем диске", однако ВВС США позднее заявили, что это был обычный метеозонд. Эти события стали основой для множества теорий заговора о скрытии информации о НЛО и инопланетянах.

В 2023 году в Конгрессе США состоялись слушания, на которых обсуждались вопросы, связанные с изучением НЛО и секретными программами правительства.

Ранее в США рассказали о будущем заявлении Трампа о пришельцах.