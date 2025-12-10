В Крыму новорожденный стал инвалидом из-за выдавливания во время родов

Пара из Крыма едва не лишилась своего ребенка из-за ошибки медиков. Об этом сообщает kp.ru.

© Газета.Ru

По данным издания, первые роды дались девушке по имени Дарья тяжело, поэтому при вторых должны были сделать кесарево сечение. Однако врачи изменили решение.

«Мой врач-акушер позвал на помощь еще двух медиков, которые начали локтями давить на живот, выдавливая ребенка, применили и вакуум. Боль была адской!», – рассказала мать.

Когда ребенок появился на свет, он не закричал. Пострадавшего реанимировали, но у него серьезно поврежден мозг.

По словам Дарьи, мальчик не реагирует на мир вокруг и «лежит как куколка». При этом медики постоянно дают ему сильнодействующие препараты из-за судорог, которые причиняют сильную боль.

Экспертиза установила, что медики допустили серьезные нарушения. Вскоре медики предстанут перед судом. Супруги хотят получить компенсацию морального и материального ущерба в размере 20 миллионов рублей. Заседание пройдет в январе следующего года.

Ранее австралийскую блогершу не спасли после домашних родов.