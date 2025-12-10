Проводник насиловал школьниц, играя роль сверстницы

Главк СКР по Омской области закончил расследование дела в отношении 40-летнего проводника, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних девочек.

© Московский Комсомолец

Как сообщается на сайте ведомства, мужчина использовал гнусную схему, притворяясь в социальных сетях сверстницей школьниц. Вводя девочек в заблуждение он выманивал у них под разными предлогами откровенные снимки, а затем предлагал встретиться и, шантажируя их обнародованием присланных кадров, вступал в интимную связь.

Все вскрылось, когда о произошедшем узнал отец одной из жертв. После этого за дело взялись правоохранители и педофил был задержан.

В настоящее время дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.