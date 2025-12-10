В Петербурге на месте пожара в здании рынка нашли тело погибшего

Тело погибшего нашли на месте пожара в здании Правобережного рынка в Санкт-Петербурге, сообщает МЧС. Еще один человек пострадал, он госпитализирован.

© ТК «Звезда»

«Он прыгал со второго этажа, эвакуировался, есть информация, что сломал себе ногу», - рассказал «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Литовка.

Рынок загорелся около 5 часов вечера. Причина пожара пока не названа, его площадь составила 1 500 квадратных метров.

Сейчас возгорание локализовано. К ликвидации пожара привлечено 26 единиц техники и 96 человек личного состава.