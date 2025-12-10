Полиция с Росгвардией окружали охранника музея в российском городе

© Николай Ткаченко

Дежурный охранник музея-заповедника в Павловске Ленинградской области обеспечил себе бурный вечер. Он категорически отказался выходить с поста охраны вечером 10 декабря. Об этом пишет 47news.

Мужчина позвонил в редакцию издания и заявил, что его якобы обвинили в том, чего не делал. Он отметил, что забаррикадировался, чтобы привлечь внимание к проблеме, а дверь поставил на растяжку, угрожая взорвать, если кто-то войдет.

По словам россиянина, с той стороны двери находились сотрудники Росгвардии.

Звонивший заявил, что пошел на это от безысходности, так как его договор на совмещение должностей подделали, заплатив лишь половину зарплаты. И договор на руки ему не выдают полгода.

В пресс-службе Управления ведомственной охраны Министерства транспорта России ситуацию пока не прокомментировали. Однако выяснилось, что собеседник еще и практик Эриксоновского гипноза и системы активации мышления.

Позже охранник добавил, что ему удалось договориться с полицией, его везут в отдел, при этом он не в наручниках.

Представители музея-заповедника «Павловск» отметили, что тревожные сообщения с пунктов охраны к ним не поступали.

