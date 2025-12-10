Мумию без вести пропавшего парня нашли строители в дымоходе

Останки 18-летнего юноши, пропавшего без вести в 2008 году в штате Нью-Джерси (США), обнаружили в дымоходе заброшенной хижины, расположенной в миле от его дома. Об этом пишет издание Ladbible.

Сообщается, что в 2015 году в трубе была найдена мумия пропавшего семь лет назад Джошуа Маддукса, который вышел на короткую прогулку и исчез.

Семья долго надеялась, что парень жив и просто решил начать новую жизнь в другом месте. Строители, разбирая старую хижину, заметили неприятный запах. В дымоходе они наткнулись на аккуратно сложенную одежду Джошуа и его мумифицированные останки в дымоходе.

Погибшего идентифицировали с помощью стоматологических записей и характерной особенности — отсутствующего кончика указательного пальца правой руки.

Версию насильственной смерти официальные лица исключили. Расследование установило, что причиной трагедии стал несчастный случай, который был вызван переохлаждением и воздействием окружающей среды.

Подросток застрял в дымоходе, пытаясь спуститься. Такой вывод сделали следователи.

