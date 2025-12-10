Стала известна личность убитого четырьмя пулями в голову в Одессе мужчины

Появились подробности убийства мужчины четырьмя пулями в голову в Одессе. Убитым оказался один из лидеров еврейской общины.

Ранее у украинских каналах предположили, что убитый 9 декабря был одним из сотрудников ТЦК (так на Украине называют военкоматы).

В среду выяснилось, что убит Денис Требенко, 1980 года рождения, который возглавлял благотворительный фонд одной из еврейских ортодоксальных общин «Рахамим».

Отмечается, что убитый имел финансовые проблемы, он здолжал более 40 000 долларов местной предпринимательнице, проиграл ей в суде и рисковал лишиться унаследованной квартиры.

При этом он сам Требенко пытался взыскать почти 60 тысяч долларов у наследника своего должника. В первой инстанции он проиграл, вторая встала на его сторону, однако денег мужчина не получил.

Ранее сообщалось, правоохранители начали останавливать на улицах Одессы людей, предположительно еврейской внешности, с целью проверки документов. Согласно информации, озвученной местными жителями, целью таких действий является попытка выявить украинцев, которые, возможно, пытаются свободно передвигаться по городу, притворяясь представителями еврейской общины.