Москвич прилетел в Таиланд купить квартиру, но очнулся без денег и вещей

В тайской Паттайе избили и ограбили туриста-инвестора из России, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным журналистов, 59-летний москвич приехал в Таиланд на 10 дней – и отдохнуть, и недвижимость осмотреть, и задаток за квартиру внести. Но в одночасье лишился всего, зайдя в местный бар.

Мужчина, уточняет телеграм-канал, очнулся через сутки в другом городе без телефона, 10 тысяч долларов и чемодана. Пострадавший пошел в полицию, где предположили, что в пиво мужчине подбросили седативные, после чего увели из бара и ограбили.

Аналогичных заявлений поступает немало – так, жертвой подобной истории стал другой россиянин, айтишник с Сахалина, который после визита в бар очнулся в зоне ожидания аэропорта. В целом, таких заявлений поступило около 20 за последние три недели.