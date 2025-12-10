Мужчина спас тонущего сына ценой своей жизни

В штате Калифорния, США, 54-летний мужчина спас тонущего в озере Перрис сына ценой жизни. Об этом пишет Los Angeles Time.

Мужчина, чье имя не раскрывается, взял семилетнего сына на озеро, чтобы прокатить его на каяке. Проигнорировав правила безопасности, он не надел ни на себя, ни на ребенка спасательные жилеты и спустил судно на воду.

Вдруг посреди озера каяк перевернулся, и мальчик стал идти ко дну. Мужчина тут же подхватил его на руки и старался держать так, чтобы тот не захлебнулся. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей. Когда они прибыли, то обнаружили, что ребенок цепляется за отца, уже потерявшего сознание.

Их обоих вытащили на берег. Парадемики 45 минут тщетно пытались реанимировать мужчину. Его доставили в больницу вместе с сыном, где объявили мертвым. Состояние мальчика еще стабилизируют.

