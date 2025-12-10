«Кроссовочному магнату» Ефремову вынесли приговор

Суд Подмосковья признал 25-летнего блогера Никиту Ефремова виновным по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Суд установил, что Ефремов, находясь на территории города Москвы и Московской области, подключил функцию ежемесячного автоматического списания средств и в период с августа 2021 года по февраль 2022-го семь раз перевел деньги на счета организации, деятельность которой запрещена в России.

Ефремова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Блогера и предпринимателя, создателя бренда по продаже обуви (СМИ называют его «кроссовочным магнатом») Никиту Ефремова задержали в московском аэропорту Шереметьево в середине августа. Как рассказали в СК, против него возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности — в 2021-2022 годах Ефремов, по версии следствия, переводил деньги запрещенной на территории РФ организации. СМИ уточняют, что сумма переводов составила 6 тысяч рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

