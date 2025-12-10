Суд арестовал мужчин, похитивших москвича и вымогавших у него деньги

Суд заключил под стражу мужчин, которые похитили молодого человека в столице. Злоумышленники вымогали у него деньги, а затем отпустили.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчины похитили молодого человека 27 ноября. Они выманили его под предлогом встречи, а потом насильно усадили в машину около улицы Кусковской. Злоумышленники потребовали от потерпевшего деньги. Молодой человек испугался за свою жизнь и передал им 62 тысячи рублей наличкой. Он также перевел обвиняемым свыше двух тысяч на карту. После этого его отпустили и потерпевший обратился в полицию. Подозреваемых задержали.

Ранее трое жителей Подмосковья похитили подростка с целью вымогательства денег. Юноша отдал им 12 тысяч рублей. Получив деньги, подозреваемые отпустили потерпевшего. Позднее их задержали и предъявили обвинение.